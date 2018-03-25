Чем ближе чемпионат мира по футболу, который пройдет в России этим летом, тем больше прогнозов и предсказаний на его победителя.

Не остался в стороне от легиона Нострадамусов и великий футболист, голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон, который будет следить за играми по ТВ. Ведь сборная Италии сенсационно пролетела мимо Мундиаля впервые с 1958 года.

"Италия находится в стадии реконструкции после неудачной квалификации на чемпионат мира. Это необычный момент в истории, но в другое время матч Италии и Аргентины мог стать полуфиналом или даже финалом этого турнира.

У Аргентины большой потенциал. У них сильная атака и отличная оборона. Они являются претендентами на победу вместе со сборными Бразилии, Германии и Испании.

Мы рады, что Игуаин играет в Ювентусе, и у меня нет сомнений, что Дибала сыграет на чемпионате мира. Игуаин - чемпион, и его возвращение в сборную абсолютно заслуженно", - сказал Буффон порталу Football Italia.