Бой Василия Ломаченко с Хорхе Линаресом, который состоится 12 мая в Madison Square Gard в Нью-Йорке, может принести украинскому боксеру сразу три чемпионских пояса в случае победы. Об этом сообщает Хsport.

Таким образом Василий Ломаченко может стать первым в истории боксером, который за 12 боев стал чемпионом мира в трех весовых категориях. Если Василий Ломаченко победит Линареса, то впишет свое имя в историю. Сейчас рекорд принадлежит японцу Кадзуто Иоци - 18 поединков.

Венесуэльский боксер поставил на кон только собственный пояс WBA.

Также Линарес имеет шанс стать чемпионом еще и по версии WBC. Ведь Майки Гарсия поднялся на одну весовую категорию вверх и оставил титул вакантным. Кроме того, Ломаченко считает, что The Ring также может санкционировать его бой с Линаресом и позволит боксерам драться за три пояса.

"Думаю, что The Ring даст нам возможность драться за их титул. Один удар и три пояса", - заявил наш боксер.

Как сообщала "Страна", Василий Ломаченко вошел в список 5 лучших боксеров мира по версии журнала The Ring.

Также "Страна" писала, что украинский боксер Василий Ломаченко готов провести бой с Люком Кэмпбеллом в Лондоне.