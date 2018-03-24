В Ровенской области двое местных жителей убили 45-летнего жителя Ковеля, который в начале марта уехал по делам в Дубровицу и не вернулся. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Полицейские выяснили, что жизни мужчину лишили двое местных парней.

В рамках уголовного производства, начатого по части 1 статьи 115 УК Украины, установлено, что к преступлению причастны двое 17-летних жителей Дубровицы.

Выяснилось, что девятого марта около часа дня в селе Нивецк парни виделись с 45-летним жителем Ковеля, чтобы обговорить вопрос купли-продажи янтаря-сырца. Разговор длился недолго, потому как у юношей камней не было. Они хотели лишь забрать у мужчины деньги.

Молодые люди нанесли два удара по голове волынянину металлической палкой. Затем они похитили у него около тысячи долларов США.

После этого тело мужчины спрятали в лесопосадке вблизи Дубровицы, а сами сели в автомобиль Volkswagen Passat B5 и поехали развлекаться.

Через несколько дней злоумышленники сожгли украденную машину возле села Мочулище.

На след парней вышла полиция. Они признались в содеянном, а также указали на место совершения преступления. Так, при осмотре тела погибшего эксперты обнаружили тяжелые травмы головы. Тело направили в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Кроме того, злоумышленники показали место сожженного авто.

"Несовершеннолетних задержали в порядке статьи 208 Уголовного кодекса Украины, и поместили в изолятор временного содержания в г. Сарны. Ребятам уже сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил заместитель начальника ГУ НП в Ровенской области начальник следственного управления Александр Панасюк.

В суде также находится уголовное производство по факту кражи с проникновением в помещение, которое совершил один из юношей.

За убийство санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Как сообщала "Страна", трех добытчиков янтаря, устроивших бучу с полицией под Ровно, отправили в СИЗО.

Ранее "Страна" сообщала, что в Ровенской области 200 добытчиков янтаря напали на полицейских.