Мяч попал в грудь. В Хорватии футболист скончался прямо на поле
Не успела футбольная общественность отойти от смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори, как новая трагедия потрясла болельщиков. Печальная новость пришла из Хорватии.
Как передает портал Террикон, во время матча между "Марсонией" и "Славонией" 25-летний игрок хозяев Бруно Бобан умер после сильного удара мяча в грудь на 15-й минуте матча. Ближайшие игроки собрались вокруг него, затем подбежал клубный врач, а через несколько минут прибыла команда скорой помощи, однако несмотря на все реанимационные усилия, сердце футболиста все же не удалось запустить.
Фото: terrikon.com
Бруно Бобан играл на правом фланге атаки и с 12 мячами был лучшим бомбардиром команды третьей по силе хорватской лиги. В предыдущем туре 18 марта в ворота "Вартекса" он забил два мяча. Бобан также играл в Первой лиге за "Загреб", где начал свою профессиональную карьеру. А в "Марсонию" он перешел как раз из "Славонии".
Ранее "Страна" рассказала, как во Флоренции попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори.