"Скорая" с годовалым ребенком попала в занос в Одесской области
В Одесской области автомобиль скорой помощи попал в снежный занос из-за непогоды. Врачи были вынуждены обратиться в службу спасения "101", так как в машине был годовалый пациент, нуждающийся в госпитализации.
Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.
Инцидент произошел 23 марта около 17.37 в селе Дружба в Роздильнянском районе.
Прибыв на место, спасатели обеспечили движение автомобиля скорой медицинской помощи.
А в Тарутинском районе освободили из снежной ловушки инкассаторский автомобиль и 3 легковушки.
Фото: odesa.dsns.gov.ua
Фото: odesa.dsns.gov.ua
Фото: odesa.dsns.gov.ua
Фото: odesa.dsns.gov.ua
Как сообщала "Страна", в снежных заносах под Бердянском застрял микроавтобус с австрийцами.
Напомним также, что на Полтавщине роды у женщины медики принимали по телефону из-за снежных заносов.