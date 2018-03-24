В Одесской области автомобиль скорой помощи попал в снежный занос из-за непогоды. Врачи были вынуждены обратиться в службу спасения "101", так как в машине был годовалый пациент, нуждающийся в госпитализации.

Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.

Инцидент произошел 23 марта около 17.37 в селе Дружба в Роздильнянском районе.

Прибыв на место, спасатели обеспечили движение автомобиля скорой медицинской помощи.

А в Тарутинском районе освободили из снежной ловушки инкассаторский автомобиль и 3 легковушки.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Фото: odesa.dsns.gov.ua

Как сообщала "Страна", в снежных заносах под Бердянском застрял микроавтобус с австрийцами.

Напомним также, что на Полтавщине роды у женщины медики принимали по телефону из-за снежных заносов.