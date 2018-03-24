В Вашингтоне тысячи школьников, подростков и взрослых вышли на улицы города с требованием ужесточения контроля над продажей оружия. К акции присоединились и в других городах США.

Об этом сообщает Associated Press.

Протест стал одним из самых массовых молодежных протестов со времен Вьетнама. "Марш за наши жизни" в Вашингтоне, насчитывающий сотни тысяч людей, прошел по Пенсильванскому авеню между Капитолием и Белым домом.

Фото: washingtonpost/twitter

Фото: wapo.st/2Gnyiuw

Десятитысячные митинги прошли в таких городах как Бостон, Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Хьюстон, Феникс, Форт-Уорт, штат Техас, Миннеаполис и Паркленд. Протесты были и в штате Флорида, где в результате нападения в средней школе 14 февраля погибло 17 человек.

Протестующие заявляли, что они боятся быть застреленными в школе и устали от бездействия взрослых после одной массовой стрельбы за другой.

Школьники призвали запретить продажу в магазинах штурмовых винтовок, подобных той, которую использовал убийца во Флориде, соблюдать более строгие предварительные проверки и школьную безопасность, а также повысить возраст для приобретения оружия.

При этом около 30 сторонников прав на ношение оружия организовали контр-демонстрацию перед штаб-квартирой ФБР в Вашингтоне, спокойно стоя с такими плакатами, как "Вооруженные жертвы живут дольше" и "Прекратите нарушать гражданские права".

Новый опрос, проведенный Исследовательским центром по связям с общественностью Associated Press-NORC, показал, что 69% американцев считают, что законы о владении оружием в США должны быть ужесточены. В 2016 году таких был 61%, в 2013 - 55%.

В целом, 90% демократов, 50% республиканцев и 54% владельцев оружия являются сторонниками более строгих законов о владении оружием.

Фото: wapo.st/2Gnyiuw

Как сообщала "Страна", для армии США выпустили первую серию учебных комиксов о кибервойне.

Напомним также, что подросток, устроивший стрельбу в старшей школе "Грейт Миллс" в штате Мэриленд, скончался после перестрелки с охранником.