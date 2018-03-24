В Запорожье накрыли порностудию в обычной квартире
В Запорожье правоохранители задержали лиц, причастных к деятельности порностудии, которая распространяла видеопродукцию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.
Студию оборудовали в одной из квартир в Александровском районе Запорожья.
Отсюда в интернет и попадала видеопродукция порнографического характера.
"Следователи и оперативники провели санкционированный обыск, изъяли 2 системных блока, 2 веб-камеры, микрофоны и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.
Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.
Фото: zp.npu.gov.ua
Фото: zp.npu.gov.ua
Фото: zp.npu.gov.ua
Как сообщала "Страна", ранее в Запорожье задержали 17-летнего грабителя, избившего до смерти экс-депутата.
Напомним также, что в Кривом Роге накрыли порностудию, где работали 15-летние школьницы.