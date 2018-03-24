В Запорожье правоохранители задержали лиц, причастных к деятельности порностудии, которая распространяла видеопродукцию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Студию оборудовали в одной из квартир в Александровском районе Запорожья.

Отсюда в интернет и попадала видеопродукция порнографического характера.

"Следователи и оперативники провели санкционированный обыск, изъяли 2 системных блока, 2 веб-камеры, микрофоны и другие вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по признакам ч.1 ст.301 (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению правонарушения.

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: zp.npu.gov.ua

Фото: zp.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее в Запорожье задержали 17-летнего грабителя, избившего до смерти экс-депутата.

Напомним также, что в Кривом Роге накрыли порностудию, где работали 15-летние школьницы.