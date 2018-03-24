Американская модель, певица и светская львица Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо, которое ей подарил возлюбленный Крис Зилка на помолвку. Кольцо стоимостью в $2 миллиона звезда потеряла на танцполе в клубе. Об этом сообщает журнал Elle.

Сообщается, что инцидент произошел в одном из клубов Майами.

37-летняя Пэрис Хилтон, обнаружив потерю, пришла в истерику. Драгоценность упала с пальца во время зажигательных танцев звезды.

Поисками украшения занимались ее жених и охранники. В результате кольцо было найдено в ведерке со льдом, которое стояло за другим VIP-столиком.

Пэрис Хилтон не сдержала эмоций и расплакалась, когда ее любимый отдал ей обручальное кольцо.

Напомним, Пэрис Хилтон получила предложение руки и сердца от манекенщика Криса Зилка в январе во время отдыха в Аспене. Гламурная блондинка согласилась и получила от жениха кольцо с огромным 20-каратным бриллиантом.

Кольцо Пэрис, фото: instagram.com/parishilton

Как сообщала "Страна", светская львица Пэрис Хилтон обручилась с актером украинского происхождения.

Он играл в сериалах "Тайный круг", "10 причин моей ненависти" и "Социопат", известен по фильму "Новый Человек-паук". В данный момент снимается в известном сериале "Оставленные" в роли Тома Гарви.

Крис родился в городе Уоррен (штат Огайо). Его предки - украинцы, а настоящая фамилия - Сеттлмайр. Но он взял девичью фамилию матери - Зилка. Как пишет глянцевый журнал Out, его украинский дед занимался вопросом изучения театров и искусствоведения.