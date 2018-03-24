Пэрис Хилтон потеряла на вечеринке обручальное кольцо ценой в $2 миллиона
Американская модель, певица и светская львица Пэрис Хилтон потеряла обручальное кольцо, которое ей подарил возлюбленный Крис Зилка на помолвку. Кольцо стоимостью в $2 миллиона звезда потеряла на танцполе в клубе. Об этом сообщает журнал Elle.
Сообщается, что инцидент произошел в одном из клубов Майами.
37-летняя Пэрис Хилтон, обнаружив потерю, пришла в истерику. Драгоценность упала с пальца во время зажигательных танцев звезды.
Поисками украшения занимались ее жених и охранники. В результате кольцо было найдено в ведерке со льдом, которое стояло за другим VIP-столиком.
Пэрис Хилтон не сдержала эмоций и расплакалась, когда ее любимый отдал ей обручальное кольцо.
Напомним, Пэрис Хилтон получила предложение руки и сердца от манекенщика Криса Зилка в январе во время отдыха в Аспене. Гламурная блондинка согласилась и получила от жениха кольцо с огромным 20-каратным бриллиантом.
Кольцо Пэрис, фото: instagram.com/parishilton
Как сообщала "Страна", светская львица Пэрис Хилтон обручилась с актером украинского происхождения.
Он играл в сериалах "Тайный круг", "10 причин моей ненависти" и "Социопат", известен по фильму "Новый Человек-паук". В данный момент снимается в известном сериале "Оставленные" в роли Тома Гарви.
Крис родился в городе Уоррен (штат Огайо). Его предки - украинцы, а настоящая фамилия - Сеттлмайр. Но он взял девичью фамилию матери - Зилка. Как пишет глянцевый журнал Out, его украинский дед занимался вопросом изучения театров и искусствоведения.