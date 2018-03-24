Сегодня, 24 марта, умерла швейцарская певица Лиз Ассия, победившая на первом в истории песенном конкурсе "Евровидение" в 1956 году. Об этом сообщается на сайте конкурса, который в этом году пройдет в Лиссабоне.

Как отмечается, певица скончалась в возрасте 94 года.

Лиз Ассия в 1956 году победила на первом конкурсе "Евровидение", который проходил в Швейцарии, с песней Refrain.

Лиз Ассия неоднократно принимала участие в мероприятиях Евровидения, в частности в 2003 году в обращении из Кипра желала успехов участникам конкурса перед "Большим финалом", а в 2008 году она объявляла начало голосования в Белграде.

В 2011 году певица решила вернуться на сцену Евровидения, однако не прошла национальный отбор. Она также подавала заявку на участие в конкурсе в 2012 году, но не смогла выйти в финал отбора.

Как сообщала "Страна", ранее в Париже скончалась знаменитая победительница "Евровидения" Франс Галль.

Напомним также, что Украину на Евровидении - 2018 представит певец Mеlovin.