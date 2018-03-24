Нацкорпус собирается подавать в суд из-за ситуации на заводе "АТЭК" в Киеве, где в пятницу 23 марта проходили следственные действия в рамках расследования преступления в сфере хозяйственной деятельности.

Об этом сообщил лидер партии Андрей Белецкий в интервью "Радио Свобода".

"Да, мы будем доводить это дело до суда. Потому что позволять монтировать новую диктатуру в стране - это слишком дорого для всей нашей нации", - отметил Белецкий.

Как известно, утром 23 марта на АТЭКе начались следственные действия. "Национальный корпус", структуры которого расположены на территории АТЭКа, заявили о "захвате" их рекрутинговой базы и "провокации" властей.

Как сообщала "Страна", обыски в этом деле проходили также в нескольких регионах Украины. Нацкорпус разблокировал завод и позволил выйти оттуда полицейским через "коридор позора".

Лидер Нацкорпуса Билецкий выступил с заявлением , что данные обыски являются политической провокацией и не исключали того, что им могут подбросить гранаты "Савченко".