Нацкорпус собрался подавать в суд на полицию из-за обысков на заводе АТЭК
Нацкорпус собирается подавать в суд из-за ситуации на заводе "АТЭК" в Киеве, где в пятницу 23 марта проходили следственные действия в рамках расследования преступления в сфере хозяйственной деятельности.
Об этом сообщил лидер партии Андрей Белецкий в интервью "Радио Свобода".
"Да, мы будем доводить это дело до суда. Потому что позволять монтировать новую диктатуру в стране - это слишком дорого для всей нашей нации", - отметил Белецкий.
Как известно, утром 23 марта на АТЭКе начались следственные действия. "Национальный корпус", структуры которого расположены на территории АТЭКа, заявили о "захвате" их рекрутинговой базы и "провокации" властей.
Как сообщала "Страна", обыски в этом деле проходили также в нескольких регионах Украины. Нацкорпус разблокировал завод и позволил выйти оттуда полицейским через "коридор позора".
Лидер Нацкорпуса Билецкий выступил с заявлением , что данные обыски являются политической провокацией и не исключали того, что им могут подбросить гранаты "Савченко".