Официальная Москва потребовала от Лондона предоставить информацию по "делу Скрипаля" и раскрыть программу производства отравляющих веществ в Британии.

После заявления главы секретной лаборатории Минобороны Великобритании в Портон-Дауне Гэри Эйткенхеда, который рассказал о строжайших мерах контроля, не позволяющих опасным веществам просочиться за ее пределы, в посольстве РФ в Лондоне расценили эти слова, как фактическое подтверждение того, что в лаборатории разрабатывают и изучают новые компоненты боевых отравляющих веществ.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Мы также обратили внимание на эти слова главы лаборатории. Таким образом, британская сторона фактически подтвердила, что на этом секретном объекте ведется разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ. Примечательно, что Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, по-видимому, и вещество А-234, которое, по официальным заявлениям британской стороны, было использовано при отравлении семьи Скрипалей и сержанта Бейли", - заявили в посольстве.

Кроме того, о том, что такие образцы имеются в наличии, намекнул 19 марта в интервью и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, заявляют в посольстве.

"Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне", - заявляют в посольстве РФ.

Напомним, что накануне руководитель британского центра исследований отравляющих веществ Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил в интервью ВВС, что никаких утечек токсичных веществ из его лаборатории быть не могло и тот факт, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены после отравления сравнительно недалеко от нее, - это совпадение.

Британские власти заявляют, что в лабораториях Портон-Дауна разрабатываются средства и методы защиты от химического и биологического оружия и для этих целей производятся "очень малые объемы химических и биологических агентов". Однако сами боевые отравляющие вещества страна перестала производить в 50-х годах прошлого века, утверждает Лондон.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за отравления Скрипаля Трамп может объявить о высылке из США дипломатов России.