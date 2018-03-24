Британский писатель Филип Керр умер на 63-м году жизни. Об этом рассказала его супруга Джейн Тинн на странице в Twitter.



"Покойся с миром, любимый Филип Керр, создатель чудесного Берни Гюнтера, гениальный писатель и любимый отец и муж", – написала его супруга на своей странице в Twitter.

В 1989 году Керр начал издаваться. Писатель получил широкую известность благодаря серии романов о вымышленном немецком детективе Бернхарде Гюнтере. Действие романов происходит во время Второй мировой войны и после нее. Также Керр написал серию детских книг под названием "Дети лампы".

Филипп Керр начал литературную карьеру в 1989 году. Он написал более 20 произведений, из которых 11 - романы.

Фото: twitter.com/janethynne

Помимо книг для детей писатель также публиковал произведения в жанре исторического приключенческого романа.

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