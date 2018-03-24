Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон покинул Финляндию после того, как страна получила ордер на его выдачу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

О местонахождении Пучдемона власти Финляндии не знают.

Центральная криминальная полиция сообщила, что приступит к нормальному процессу депортации, "если Пучдемон будет найден".

В то же время депутат парламента Финляндии Микко Кярна, по приглашению которого Пучдемон находился в Финляндии, сообщил, что бывший лидер Каталонии отправился в пятницу в Бельгию.

Кярна рассказал, что он разговаривал в пятницу с Пучдемоном о его возможном аресте. После этого они пришли к мнению, что если ордер на арест будет выдан финским властям, каталонцу придется либо зарегистрироваться у финских властей, либо покинуть страну и уехать в Бельгию.

"Пучдемон выбрал последнее, и, на мой взгляд, это правильно. Процесс выдачи может продлиться в Финляндии долгое время, а это помешает ему продолжать распространять посылы о демократии, правах человека и ненасилии в мире", - сказал финский парламентарий.

Как сообщала "Страна", в Испании выдали европейский ордер на арест Карлеса Пучдемона.

Также "Страна" писала, что каталонский парламент не подтвердил резолюцию о независимости, но поддержал ее идею.