Теракт на юге Франции. В супермаркете, после перестрелки, обнаружили три самодельные взрывчатки
В субботу, 24 марта, французские следователи обнаружили три самодельных взрывных устройства в супермаркете города Треб, где произошла перестрелка с захватом заложников. Об этом сообщает DW.
На месте преступления также найдены пистолет и охотничий нож.
Французские СМИ сообщают, что в доме нападавшего были обнаружили написанные от руки записки.
Смысл написанного довольно запутанный, но он напоминает завещание.
Как сообщала "Страна", теракт произошел в ночь на субботу. Правоохранители задержали несовершеннолетнего друга злоумышленника. Следователи пытаются выяснить, действовал ли он самостоятельно. Суть предъявленных обвинений задержанному подростку неизвестна.
Ранее в пятницу под стражу взяли женщину из окружения террориста.
Также "Страна" писала, что от ран умер офицер полиции, который обменял себя на заложницу во Франции.