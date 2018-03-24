В субботу, 24 марта, французские следователи обнаружили три самодельных взрывных устройства в супермаркете города Треб, где произошла перестрелка с захватом заложников. Об этом сообщает DW.

На месте преступления также найдены пистолет и охотничий нож.

Французские СМИ сообщают, что в доме нападавшего были обнаружили написанные от руки записки.

Смысл написанного довольно запутанный, но он напоминает завещание.

Как сообщала "Страна", теракт произошел в ночь на субботу. Правоохранители задержали несовершеннолетнего друга злоумышленника. Следователи пытаются выяснить, действовал ли он самостоятельно. Суть предъявленных обвинений задержанному подростку неизвестна.

Ранее в пятницу под стражу взяли женщину из окружения террориста.

Также "Страна" писала, что от ран умер офицер полиции, который обменял себя на заложницу во Франции.