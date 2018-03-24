В Виннице водитель автомобиля Hyundai, в состоянии наркотического опьянения, столкнулся с трамваем на перекрестке улиц Хмельницкое шоссе и 600-летия в Виннице, в результате ДТП пострадал 7-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Инцидент произошел 24 марта, около 19.00.

43-летний водитель автомобиля нарушил правила дорожного движения и допустил столкновение с трамваем, который двигался в попутном направлении.

При осмотре Hyundai следователи обнаружили в салоне нож, пистолет и 8 пакетиков с белым порошкообразным веществом, внешне похожим на амфетамин. При этом, мужчина не смог объяснить происхождение изъятого.

Следователи открыли производство сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1,2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

"За совершенные правонарушения мужчине грозит до 7 лет лишения свободы", - говорится в сообщении полиции.

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Фото: vn.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее в Винницкой области сын обнаружил в доме трупы пожилых родителей.

Напомним также, что в Винницкой области мужчина убил свою жену металлическим совком.