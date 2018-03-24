В субботу, 24 марта, Сенат Италии впервые в истории страны возглавила женщина. Представители правоцентристской коалиции и "Движения пяти звезд" проголосовали за избрание представительницы правой партии "Вперед, Италия" Марии Элизабетты Казеллати.

Об этом пишет Reuters.

Казеллати входит в партию "Вперед, Италия". Ранее она несколько раз избиралась сенатором, занимала должность замглавы фракции и работала в комиссии по здравоохранению.

В четвертом раунде голосования Роберто Фико от "Движения пяти звезд" был избран спикером нижней палаты парламента.

Фото: twitter.com/LaStampa

Выборы спикеров открывают путь к официальным консультациям по формированию правительства в начале апреля.

Напомним, три политические силы, исповедующие идеологию евроскептицизма, получили убедительное большинство мандатов в обеих палатах нового итальянского парламента. Лидером выборов стало популистское "Движение пяти звезд".

И "Лига севера", и антисистемное "Движение 5 звезд" считают, что президент должен попросить именно их представителей сформировать правительство. Переговоры о формировании правительства Италии могут занять недели или даже месяцы.

Как сообщала "Страна", лидер правящей партии Италии официально заявил об отставке после провала на выборах.

Напомним также, что на парламентских выборах в Италии лидирует правоцентристская коалиция.