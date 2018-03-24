Сегодня, 24 марта, на Донбассе из-за неосторожного обращения с боеприпасами погиб украинский военный, еще один боец получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Сегодня в одной из бригад, которая выполняет задания на линии боевого соприкосновения, по предварительной информации в результате неосторожного обращения с боеприпасами, получил ранения, несовместимые с жизнью один военнослужащий. Еще один получил ранения", - говорится в сообщении.

Пострадавшего бойца доставили в лечебное учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства инцидента выясняются.

Фото: facebook.com/ato.news

Как сообщала "Страна", ранее в Донецкой области на гранате подорвался местный житель.

Также "Страна" писала о том, как в зоне АТО под Марьинкой на мине подорвался офицер Национальной гвардии.