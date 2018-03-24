Ведущий, журналист и исполнительный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов удостоен премии "Человек года-2017" в номинации "Телевизионный журналист года". Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Торжественная церемония вручения премии общенациональной программы "Человек года-2017" состоялась в субботу, 24 марта, в Национальной Опере Украины. В этом году организаторы выделили восемь международных и 17 национальных номинаций, у каждой - по три претендента на первое место.

Фото: newsone.ua

Ведущий поблагодарил весь коллектив, а также зрителей телеканала NewsOne и назвал эту награду общей победой.

"Меня переполняют эмоции. На сцене я хотел сказать одно, сказал другое. Друзья, я считаю, что это наша с вами большая победа, всего нашего телеканала. Это оценка работы всего нашего коллектива. Еще хочу поблагодарить еще одного очень важного человека - это наш зритель. Вас много, но вот тот зритель, который приходит с работы, включает NewsOne, нажимает ту заветную кнопку, нашу кнопку. Вот вам спасибо! Это общая наша победа!", - сказал он.

Голованов пожелал своим коллегам, которые также хотели бы получить статуэтку "Человек года" работать не покладая рук и таким образом добиться успеха.

Как сообщала "Страна", ранее суд обязал полицию снова открыть дело по блокаде телеканала NewsOne.

Напомним также, что блокирующие NewsOne радикалы оказались безработными ветеранами АТО.