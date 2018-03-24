В субботу, 24 марта, украинский гимнаст Игорь Радивилов стал двукратным победителем этапа Кубка мира. Он завоевал золотую медаль в упражнении на кольцах и добавил к этому победу в опорном прыжке. Об этом сообщает SportArena.

Штраф на 0,1 балла в опорном прыжке не помешал спортсмену оформить золотой дубль.

Игорь Радивилов стабильно выполнил два прыжка с коэффициентом 5,6, а его основные конкуренты китаец Цюй и представитель Турции Ферхат Арикан не добрали несколько десятых балла за счет меньшего коэффициента сложности.

Фото: sportarena.com

Фото: sportarena.com

Напомним, в начале марта результативно на этап Кубка мира в Чикаго (США) съездил Петр Пахнюк - украинец в многоборье занял третье место и завоевал свою первую медаль на соревнованиях элитного уровня.

Как сообщала "Страна", ранее украинские гимнасты Радивилов и Верняев стали серебряными призерами чемпионата мира в Монреале.

Напомним также, что на Олимпиаде в Рио украинский гимнаст Игорь Радивилов исполнил уникальный прыжок.