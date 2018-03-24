Чехарда с так называемыми "поправками Лозового" в Уголовно-процессуальный кодекс Украины продолжается. Непонятно, как она будет работать и будет ли работать вообще.

Однако, в судах, на всякий случай, уже начали вносить изменения в режим работы. Так, к примеру, в Шевченковском районном суде Киева уже вывесили объявление о том, что время приема ходатайств от силовиков, на проведение процессуальных действий, ограничивается четырьмя часами в день. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

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Кабинет №207 - это канцелярия по уголовным производствам Шевченковского районного суда, именно в этот суд должны, согласно вступившей в силу с 15 марта "поправке Лозового", направлять ходатайства по мерам обеспечения в уголовных делах и избранию меры пресечения все структурные подразделения Нацполиции Киева и Киевской области, центральные аппараты СБУ, ГФС, МВД.

Ожидалась массовая подача ходатайств, и, как следствие, паралич и коллапс. Но ни 15, ни 16 марта ничего похожего в судах Киева не наблюдалось. Там говорили, что наплыва следователей со всех городов и весей не было, а лимит по количеству ходатайств не устанавливали.

Однако, как видим, определенные ограничения по приему ходатайств все-таки сделали, ограничив время приема таких "клопотань" 4 часами в день (суд работает с 08.00 - Прим.Ред.).

С другой стороны, 22 марта Рада эту "поправку Лозового", то есть привязку органов досудебного расследования к адресу юридического лица отменила. Но этот законопроект еще не подписан и не вступил в силу.