Сегодня, 24 марта, в селе Хыров Старосамборского района Львовской области произошел крупный пожар на территории бывшего коллегиума Ордена иезуитов. Об этом сообщает УНН.

Как сообщил спикер ГосЧС во Львовской области Виталий Туровцев, над ликвидацией пожара работало 68 спасателей, 11 пожарных машин. Пожар распространился по третьему этажу.

Причины пожара устанавливаются.

Отметим, ранее это было здание коллегиума иезуитов, в советские времена здесь располагалась военная часть, а в последние годы действовал отель.

Фото: Варта1

Фото: Варта1

Фото: Варта1

Напомним, во Львове произошла пожар автобуса, который тушили 17 спасателей. В результате пожара никто не пострадал. Однако огнем уничтожен автобус.

Как сообщала "Страна", в Лычаковском районе Львова горели склады на площади в несколько сотен метров.