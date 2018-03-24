Известный российский актер и режиссер Константин Райкин попал в раздел "Чистилище" базы сайта Миротворец. Об этом сообщается на Facebook-странице Миротворца.

Сообщается, что Райкин посещал Крым и принимал участие во встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры. Встреча была якобы посвящена "вопросам интеграции "Республики Крым" в культурное пространство Российской Федерации".

Также в сообщении говорится, что убедительные доказательства посещения Райкиным Крыма были найдены лишь недавно, хотя подозревался он в этом с 2014 года.

Фото: facebook.com/myrotvorets.center

Как сообщала "Страна", Константин Райкин перенес операцию после тяжелой травмы.

В ноябре прошлого года радикалы в Одессе сорвали концерт Константина Райкина. Актер должен был дать в Одессе поэтический моноспектакль "Над балаганом небо…".