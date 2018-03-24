В Харькове сотрудники прокуратуры направили в Коминтерновский райсуд обвинительный акт относительно 42-летнего харьковчанина, которого подозревают в умышленном убийстве бывшего биатлониста. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщил заместитель руководителя местной прокуратуры Дмитрий Казак, в декабре прошлого года подозреваемый пришел в гости к своему знакомому - 57-летнему бывшему спортсмену, который входил в состав сборной Советского Союза по биатлону.

"Мужчины устроили застолье. Сильно выпили. Между ними возник конфликт, который перерос в драку. Гость руками и ногами начал избивать бывшего спортсмена. Повалил его на пол, ударил более 70 раз и сбежал. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Хозяин умер. Тело нашел племянник, который на следующий день пришел в гости к дяде", - рассказали в прокуратуре.

Мужчину задержали через несколько дней. Его узнали соседи умершего. Сам обвиняемый свою вину не признает и отказывается давать показания. Также подозреваемый ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления. Сейчас он по требованию прокуратуры находится под арестом.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Как сообщала "Страна", в Винницкой области мужчина убил свою жену металлическим совком.

Напомним также, что за 11 лет в Харькове убили 17 инкассаторов - убийства связаны между собой.