Популярный американский журнал Time, поместил на обложку номера, который выйдет 2 апреля, портрет президента России Владимира Путина с царской короной на голове.

Фото: time.com

​Российский президент изображен в деловом костюме с короной на голове рядом с заголовком "Восхождение царя". Судя по обложке, одной из основных тем номера будет материал политического журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".

У журнала есть четыре версии: американская, версия для Европы, Ближнего Востока и Африки, а также для азиатского и Тихоокеанского регионов. Российский президент появится на обложке всех изданий, кроме американского.

Ранее "Страна" сообщала, что племянник Путина назначен заместителем председателя правления "Газпрома".

Также мы рассказывали, что глава МИД Великобритании сравнил Путина с Гитлером, а Россия ответила.