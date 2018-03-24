В субботу, 24 марта, в троллейбусном депо КП "Николаевэлектротранса" по улице Строителей произошел пожар. Об этом сообщает "Новости-N" со ссылкой на ГосЧС Николаевской области.

Причиной пожара называют короткое замыкание электропроводки.

Вначале загорелся троллейбус, после чего огонь распространился и на конструкции самого депо.

В результате происшествия пострадала женщина-водитель. Она упала, выбегая из троллейбуса и повредила ногу, а также надышалась угарным газом.

На вызов прибыли три отделения пожарно-спасательных частей Ингульского и Заводского районов. Пожар был ликвидирован в 15.17.

Как удалось выяснить журналистам, сгорел тот самый троллейбус, у которого на прошлой неделе прямо на ходу отвалилось колесо.

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

Фото: novosti-n.org

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