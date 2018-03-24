Сегодня ночью, 24 марта, в Полтавской области микроавтобус сорвался с моста в реку, в результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области.

Инцидент произошел около часа ночи в селе Шиловка, автомобиль упал в реку Грунь.

Предварительно установлено, что за рулем Volkswagen Transporter находился 30-летний житель Полтавы. Его с телесными повреждениями доставили в районную больницу.

Для ликвидации последствий ДТП был вызван наряд спасателей. Работники ГосЧС с помощью специальной техники отбуксировали авто из реки.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 286 (нарушение правил управления транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Фото: pl.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", в Полтаве мужчину ударило током на выходе из троллейбуса, он в реанимации.

Напомним также, что в жутком ДТП под Полтавой погиб человек и пострадали еще шестеро.