Сегодня, 24 марта, состоялась встреча представителей секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека с заключенной под стражу в СИЗО до 20 мая Надеждой Савченко. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Народный депутат Надежда Савченко в СИЗО объявила голодовку. "Она сообщила, в последний раз поела вечером 23 марта", - говорится в сообщении.

На данный момент жалоб на здоровье с ее стороны нет.

Отмечается также, что просьба Савченко о горячей воде и душе удовлетворена. Также разъяснено о ее праве свободно выбирать врача при необходимости.

Пресс-служба сообщает, Савченко выразила работникам секретариата уполномоченного замечания об осуществлении видеонаблюдения и тонированных окнах в камере.

"Ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было", - отметили в пресс-службе омбудсмена.

Как сообщала "Страна", министр юстиции пообещал, что Савченко будет голодать в СИЗО под наблюдением врачей.