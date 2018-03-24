В пятницу, 23 марта, в немецком Штутгарте рейс TP523 в Португалию отменили из-за пьяного пилота. Около сотни пассажиров вынуждены ждать до 26 марта, чтобы вылететь в Лиссабон. Об этом сообщает немецкое агентство dpa.

106 пассажиров разместились на три дня в гостинице, авиакомпания не смогла обеспечить новый экипаж за короткое время.

"Рейс со свободными местами будет доступен в понедельник", - ответили в авиакомпании Air Portugal клиенту, который жаловался на долгое ожидание рейса.

Вылет самолета из Штутгарта в Лиссабон остановили незадолго до взлета, когда работник аэропорта выявил, что второй пилот был в состоянии алкогольного опьянения.

Работник сообщил об этом в полицию аэропорта и органы власти. 40-летнего пилота арестовали и установили залог в размере 10 тысяч евро. Его также попросили сдать летную лицензию.

Как сообщала "Страна", киевские аэропорты работали без массовой отмены рейсов из-за снегопада.

Ранее стало известно, когда чаще всего происходят катастрофы на авиарейсах.