Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, чтобы объявить о высылке из страны группы российских дипломатов в ответ на инцидент в британском Солсбери, где были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Об этом передает агентство Вloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации источников Трамп согласился с рекомендациями своих советников, о высылке дипломатов, вероятно, об этом будет объявлено в понедельник, 26 марта. При этом собеседники агентства опасаются, что решение Трампа не окончательное.

По словам источников, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги в отношении России перед тем, как самому выслать дипломатов.

Ранее Совет нацбезопасности США рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери и что решение может быть принято скоро.

Ранее "Страна" сообщала, что на следующей неделе страны ЕС объявят о новых мерах по делу отравления Скрипаля.