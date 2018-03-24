В Киеве, вечером 24 марта, парализовало движение на Северном мосту (бывший Московский мост) в сторону района Троещины. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Ситуация возникла из-за случившихся на путепроводе дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщают очевидцы, троллейбусы также не ходят из-за аварии.

"Троллейбусы могут не ходить до вечера. Фура подрезала один из них", - сообщает очевидец.

В Киеве уровень пробок на дорогах оценивается в 3 балла.

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Фото: Страна.ua

Как можно увидеть по карте "Яндекс.пробки", на Северном мосту по состоянию на 17.30 24 марта произошли четыре ДТП. Движение на нем остановилось полностью.

Фото: yandex.ua/maps

Как сообщала "Страна", на этой неделе вечерние пробки в Киеве достигали 9 баллов. Движение было затруднено в центре столицы, на правом берегу.

Заторы традиционно "сковали" бул. Тараса Шевченко, ул. Владимирскую, Льва Толстого, Крещатик, Бассейную, Антоновича, Большую Житомирскую и прилегающие к ним.