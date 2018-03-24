Сегодня, 24 марта, сотрудники полиции в рамках проведения оперативно-профилактической отработки "Оружие и взрывчатка" изъяли у жителя города Беляевка Одесской области арсенал оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

При обыске в доме 41-летнего жителя Беляевки правоохранители обнаружили и изъяли 9 ручных противотанковых гранатометов, 2 тротиловых шашки, 2 ручных гранаты и более 200 патронов различного калибра".

Изъятое оружие направлено на экспертизу. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (незаконный оборот оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ) УК Украины.

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Фото: od.npu.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее в Одессе задержали банду дерзких киднепперов, орудовавшую по всей Украине.

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