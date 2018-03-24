В Киеве на улице Глубочицкой в Шевченковском районе сошел с рельсов трамвай. Инцидент произошел на маршруте трамваев №14 и №18. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Согласно сообщению, в связи с дорожно-транспортным происшествием движение трамваев было приостановлено.

О пострадавших не сообщается.

Как сообщала "Страна", ранее в Киеве на Троещине трамвай протаранил троллейбус. В сообщении говорится, что в результате столкновения двух единиц электротранспорта никто не пострадал, но авария значительно усложнила дорожное движение, из-за чего образовалась огромная пробка.

Напомним также, что на Подоле в Киеве трамвай сошел с рельсов и перегородил дорогу. "Подол, Межигорская, трамвай сошел с рельсов, не едьте сюда, будут пробки", - написал очевидец и опубликовал фото трамвая, который перегородил улицу.