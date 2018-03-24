Вчера, 23 марта, прошли товарищеские матчи национальных команд, в ходе которых всплыла неожиданная проблема. В играх тестировали официальный мяч чемпионата мира по футболу - 2018 "Telstar - 18" и выяснилось, что он настоящая головная боль для киперов.

Вратари сборных Испании и Германии дружно раскритиковали официальный мяч Мундиаля, передает испанская газета AS.

Давид Де Хеа (кипер Испании), Марк-Андре тер Стеген (вратарь сборной ФРГ) и Хосе Рейна (играл за Испанию с 2005 до 2014 года - Прим.Ред.) после товарищеских матчей матчей высказались за то, чтобы компания Аdidas доработала мяч.

"Мяч ведет себя очень странно, его полет просто непредсказуем. Многое можно улучшить", - дружно отметили все трое.

"Готов поспорить, что на ЧМ-2018 в России будет забито как минимум 35 голов дальними ударами, потому что с этим мячом просто невозможно работать. Они должны внести изменения, еще есть время", - отметил Рейна.

"У вратарей будет много проблем с этим мячом. Он действительно странный. Его могли бы сделать значительно лучше", - сказал Де Хеа.

"Мяч мог быть получше, он много виляет в полете. Думаю, нам придется привыкнуть к нему и сделать это как можно быстрее, пока не начался чемпионат мира. У нас нет выбора", - заявил тер Стеген.

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