Сегодня, 24 марта, вода в реке Дунай превысила критическую отметку и вышла из берегов в связи с таянием снега, как и предупреждали спасатели.

Город Вилково Одесской области страдает от наводнения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Чрезвычайная ситуация наблюдается со вчерашнего дня. Разливу реки способствовало таяние снега и обильные осадки.

В плену холодной водной стихии оказались жители прибрежной зоны Вилково Килийского района Одесской области.

В город уже направили отряды Нацполиции и Нацгвардии, развернули штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Отмечается, что полицейские готовы приступить к эвакуации жителей Вилково, недопущению мародерства и сохранности их имущества. Решение о дальнейших действиях будет принято по результатам мониторинга ситуации на территории подтопления.

"Сейчас личный состав обеспечивает охрану общественного порядка возле объектов, требующих первоочередной защиты в случае ухудшения ситуации. Также осуществляется усиленное патрулирование с целью своевременного выявления подтопленных и разрушенных участков дорог, а также мест, где движение транспорта полностью или частично заблокировано", - проинформировал начальник Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Как сообщала "Страна", снегопады полностью обесточили Измаил в Одесской области.

Ранее в Одесской области выпал цветной снег. Одесситы даже выдвигали версии появления оранжевого снега: буря в Африке или авария на химзаводе.