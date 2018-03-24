Офисы компании Cambridge Analytica, которую обвиняют в несанкционированном сборе данных пользователей Facebook с целью влияния на выборы в США, обыскали следователи управления по защите информации (Information Commissioner's Office, ICO).

Об этом сообщает Reuters.

Обыски нескольких лондонских офисов производили 20 служащих. Все следственные действия проводились по решению Высокого суда Лондона, который предоставил ордер на обыск.

"Теперь нам нужно будет оценить и рассмотреть доказательства, прежде чем принимать решение о дальнейших шагах и делать какие-либо выводы", - сообщил представитель пресс-службы ICO.

Британский комиссар по защите информации Элизабет Дэнем запросила ордер на обыск Cambridge Analytica после того, как в СМИ появилась информация, что компания незаконно собрала данные 50 млн пользователей Facebook.

Напомним, компания Facebook попала под шквал критики, когда выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученными через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

Руководство Европейского парламента пригласило Цукерберга дать объяснения по поводу скандала со злоупотреблением персональными данными. В США также хотят свидетельств Цукерберга перед Конгрессом.

Великобритания проводит расследование в отношении компании Cambridge Analytica.

Правление Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса.

Как сообщала "Страна", Cambridge Analytica могла влиять также на Украину во время выборов.