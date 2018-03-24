Вооруженные силы Турции, которые вошли в сирийский район Африн 18 марта, установили полный контроль над всеми поселениями в регионе.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

В настоящий момент военнослужащие Турции помогают жителям региона вернуться домой. Саперы проводят работу по выявлению и уничтожению взрывных устройств и мин.

Отмечается, что район Африн полностью очищен от террористов. В рамках операции"Оливковая ветвь" вооруженные силы Турции ликвидировали 3 733 боевика.

Как сообщала "Страна", операция "Оливковая ветвь" началась на территории Сирии 20 января. Она была нацелена на очищение сирийского района Африн от сирийских курдов.

Напомним также, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил о скором взятии Африн еще 20 февраля.