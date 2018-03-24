Сага с усами Павла Грудинина, экс-кандидата на пост президента России подошла к концу. Несмотря на опровержение пресс-службы КПРФ политик все-таки признал, что проиграл пари Юрию Дудю и сбрил усы.

Видео на своем Youtube-канале выложил журналист Максим Шевченко.

"В начале избирательной кампании я поспорил с одним блогером, Юрием Дудем, о том, что сбрею усы, если вместе со своей командой наберу меньше 15 процентов голосов избирателей.

Закончилась предвыборная кампания, прошли выборы, посчитали голоса. И Центральная избирательная комиссия сказала, что у меня меньше 12 процентов. Я в это не верю.

Абсолютно убежден, что мы набрали гораздо больше голосов. Но никто не обещал честных выборов. То есть обещали, но не сдержали слово. Поэтому я формально проиграл пари.

Как честный человек я должен сбрить усы. Спор есть спор. Хотя я 30 лет не брил усы, сегодня их сбриваю", - описал ситуацию политик и приступил к делу.

Ранее "Страна" сообщала, что компартия России выдвинула кандидатом в президенты миллионера Грудинина, директора совхоза имени Ленина.