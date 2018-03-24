В пятницу, 23 марта, сотрудники военной прокуратуры задержали чиновника секретариата Кабмина в момент получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины в ходе проведения неотложных следственных действий во время получения неправомерной выгоды в размере $1000 разоблачили очередного взяточника-госслужащего", - говорится в сообщении.

Накануне госслужащего перевели на должность главного специалиста по вопросам технического регулирования, промышленности, оборонно-промышленного комплекса и экспортного контроля Управления по вопросам технического регулирования и промышленности Департамента по вопросам инфраструктуры и технического регулирования Секретариата Кабинета министров Украины.

В этот же день был задержан за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины, во время получения неправомерной выгоды.

Установлено, что чиновник получил деньги, обещав оказать влияние на руководство Главного управления имущества и ресурсов Министерства обороны Украины в вопросе ликвидации и реорганизации государственных предприятий Минобороны.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 369-2 УК Украины, решается вопрос относительно избрания меры пресечения в виде содержания под стражей и наложения ареста на его имущество.

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Фото: vppnr.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", чиновник "Киевпастранса" погорел на взятке в 165 тыс гривен.

Напомним также, что суд оштрафовал на 25 тысяч гривен полковника ВСУ, который получил взятку в $3 000.