Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не сбривал усы, появившаяся в социальной сети информация об этом не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.

Глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко заявил, что его шеф не сбривал усы.

Напомним, что кандидат в президенты РФ от коммунистов поспорил с видеоблогером Юрием Дудем, что сбреет усы, если не наберет по итогам голосования 15%. В субботу в соцсети Instagram на одной из страниц, в которой публикуется информация о деятельности Грудинина, появилась его фотография, на которой он запечатлен без усов с подписью "Дал слово, значит, надо его сдерживать".

"То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это убрать. Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница - grudinin_kprf", - пояснил Ющенко.

Фото: instagram.com/grudinin2018

"Я не знаю, кто это делает, в социальных сетях таких очень много фейковых страниц. Я знаю точно, сейчас официальная информация по поводу этой темы - пока нет ", - уточнил Ющенко на вопрос, сбрил ли усы Грудинин.

Согласно итоговому подсчету голосов на выборах президента России, кандидат от КПРФ набрал 11,77% голосов избирателей. Дудь напомнил Грудинину об их споре. После этого кандидат обещал сбрить усы, если видеоблогер признает, что выборы прошли честно.

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