В Украине в ближайшие сутки 25 марта погоду будет определять относительно сухая и прохладная, как для этого времени года, воздушная масса. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В Киеве 25 марта без осадков, температура ночью 7-9° мороза, днем 3-5° тепла.

Фото: meteo.gov.ua

Осадкой не предвидится. На дорогах страны местами гололедица. Ветер юго-западный, в южных и восточных областях северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 5-10°, местами на Левобережье и в Карпатах 11-13° мороза, днем 1-6° тепла, в западных областях 4-9° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 25 марта самая высокая температура днем была 20,3° в 1921 году, самая низкая ночью -14,3° в 1895 году.

В Украине 26 марта без осадков, лишь днем в южных и центральных областях дождь.

Фото: meteo.gov.ua

Температура ночью 3-8° мороза, на севере Левобережья и в Карпатах до 11° мороза; днем 3-8° тепла, на Закарпатье, местами и в южной и восточной части 7-12°.

На дорогах местами гололедица. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 26 марта осадков не предвидится. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° мороза, днем 4-6° тепла.

Как сообщала "Страна", синоптик показала антициклон, который развернется над Украиной в конце марта.

Ранее мы писали, что синоптик сообщила, когда в Украине начнется постепенное потепление.