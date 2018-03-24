На железнодорожном переезде в селе Марковка Полтавской области столкнулись грузовой микроавтобус FORD Transit и пассажирский поезд.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции Полтавской области.

"Об аварии в полицию сообщение поступило сегодня в 09:40. Во время движения на железнодорожном переезде в селе Марковка Полтавского района столкнулись грузовой микроавтобус Ford Transit и пассажирский поезд", - говорится в сообщении.

От удара автомобиль отбросило от железнодорожных путей. По предварительной информации, 30-летний водитель получил телесные повреждения. Степень их тяжести выясняют медики.

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