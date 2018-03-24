Космолог Питер Дансби, работающий в Университете Кейптауна (ЮАР) случайно открыл Марс во второй раз, обнаружив на небосводе некую красную планету и тут же сообщил об этом коллегам. Об этом информирует ScienceAlert.

Дансби написал о наблюдении неизвестного астрономического явления в The Astronomer’s в Telegram (ATel) - интернет-сервисе, который создали для быстрого обмена специализированными данными об астрономических явлениях в научной среде.

Питер Дансби опубликовал там известие о том, что 20 марта он обнаружил чрезвычайно яркий объект рядом с Тройной туманностью и туманностью Лагуна, но еще 8 марта на этом участке звездного неба ничего такого не было.

Исследователь обратился к коллегам с просьбой поделиться мыслями о природе объекта. Хотя на самом деле - это был Марс.

Сам ученый уже через 40 минут осознал ошибку и извинился за то, что побеспокоил других исследователей, но было поздно.

Вскоре в Twitter-аккаунте The Astronomer’s Telegram опубликовали шутливый сертификат на имя Питера Дансби в награду за повторное "открытие" Марса.

За Питера Дансби то ли в шутку, то ли всерьез вступились коллеги, которые заявили, что африканский космолог занят изучением вопросов, касающихся всей Вселенной, и может не обратить внимание на "песчинку", которой на фоне Вселенной и является Марс.

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