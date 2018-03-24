Институт кибернетики Армии США в Вест-Пойнте опубликовал серию обучающих комиксов, которые расскажут военным об особенностях ведения кибервойны. В обучающую серию вошли четыре комикса: Dark Hammer (Темный молот), Silent Ruin (Тихое крушение), Engineering a traitor (Конструируя предателя) и 11.25.2027 (25 ноября 2027 года), сообщает N+1.

Комиксы показывают ущерб, который могут нанести кибертехнологии войскам, а также последствия их применения. В комиксе "Тихое крушение" рассматривается сценарий объединения Румынии и Молдавии. В ответ на образование этого союза Россия начинает масштабные учения на границе. На территории объединившихся стран учения начинают и войска НАТО.

История заканчивается началом военного конфликта, в котором российские войска сначала используют системы радиоэлектронной борьбы, выводя из строя беспилотные системы НАТО, а затем российская сторона нарушает работу системы связи и обмена данными.

Дезорганизованные из-за отсутствия связи войска НАТО проигрывают войну, а российские силы приближаются к американскому консульству.

В свою очередь комикс "Конструируя предателя" рассказывает о судьбе Джейка Робертса, отличника по курсу подготовки военных инженеров, которого после учебы за выдающиеся заслуги приняли в Инженерные войска сразу в офицерском звании. Робертс имеет отличный послужной список.

По мере развития сюжета некие шпионы пытаются завербовать Робертса. Для этого они взламывают различные системы, где хранятся данные об инженере и изменяют их. В результате в электронных записях о Робертсе появляется порочащая его информация и негативные характеристики. Эти записи принимаются руководством Робертса и его родственниками за чистую монету.

Робертса увольняют из вооруженных сил, он оказывается один и утрачивает смысл жизни. В надежде вернуть былое положение он обращается за помощью к своему другу, не зная, что тот и является одним из участников шпионской сети. Друг предлагает Робертсу отомстить обидчикам и дать ему доступ к техническим помещениям одного из зданий в Хьюстоне.

Эта история заканчивается ракетным обстрелом здания в Хьюстоне, через полгода после которого следствия признает Робертса организатором этого нападения.

В истории "Темный молот" американские войска обеспечивают защиту и эвакуацию населения Южной Кореи из зоны военного конфликта с Северной Кореей. Войска КНДР в этом конфликте активно используют автономные боевые системы и теснят американских и южнокорейских военных.

В ответ киберспециалисты Армии США взламывают военные системы связи Северной Кореи и запускают вирус "Темный молот". Он нарушает обмен данными и подменяет целеуказание северокорейских боевых роботов, которые атакуют войска КНДР.

Использование комиксов в качестве обучающей литературы широко используется в вооруженных силах США и некоторых других стран мира с 1930-х годов. Считается, что подобный способ подачи в интересной форме позволяет солдатам быстрее усваивать важную информацию.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине выпустят мультипликационный зомби-сериал по мотивам "Кобзаря" Тараса Шевченко, а также о том, что Институт Вятровича готовит комиксы о революции 1917 года.