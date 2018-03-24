В соцсетях обсуждают очередную новацию от Минздрава. Накануне дня борьбы с туберкулезом Ульяна Супрун предложила отменить еще один "советский пережиток" - флюорографию.

За последнее время у Супрун было много идей: она отменила талоны к врачам, медкарты детей, атаковала перекись водорода, а с апреля постановила украинцам обзавестись семейными врачами.

Эти реформы вызвали разные оценки и дискуссии. Но с флюорографией история вышла немного иная: ее Супрун предложила заменить простым анкетированием.

По сути Минздрав хочет отказаться от старой и проверенной медицинской услуги. Поэтому ничего кроме желания сэкономить на здоровье многие блогеры здесь не увидели.

Флюорографию отменить, заболевших отправить домой

Флюорография является устаревшим методом диагностики из "советской системы здравоохранения", написала Ульяна Супрун в Facebook.

Характерно, что свое заявление она сделала за несколько дней до Всемирного дня туберкулеза, который отмечается 24 марта.

"В нашей работе внедрение современных практик медицинской помощи часто должно происходить одновременно с разрушением устаревших методов. А вместе с ними и мифов, порожденных советской системой здравоохранения. Одним из них является проведение массовых флюорографических обследований у здоровых людей с целью остановить туберкулез", – написала она.

В поддержку своего заявления и.о. министра приводит ряд аргументов.

"Во-первых, флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводит к изменениям в легких, поэтому даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет. Во-вторых, флюорографические обследования часто проходят мимо именно тех людей, кто больше всего рискует заболеть, – пациентов из необеспеченных и уязвимых групп населения", – пишет она.

По словам Супрун, в Украине за год от туберкулеза умирает 4 тысячи человек.

"Это 11 человек каждый день. При том, что государство закупает необходимые лекарства", – подчеркнула и.о. министра. В своем сообщении она описала, как проходит диагностирование туберкулеза в "цивилизованных странах" (видимо, считая Украину "нецивилизованной").

Там, по ее словам, на осмотре у семейного врача (или терапевта, или педиатра) пациент заполняет анкету, где отвечает на вопросы, которые могут определить возможность заболевания.

"Если врач видит потребность – он предлагает пациенту сдать мокроту на анализ. Он покажет, есть ли в организме возбудитель болезни, и пациент сможет начать лечиться", – резюмировала Супрун.

Позже, 24 марта, Супрун написала пост, посвященный Всемирному дню по борьбе с туберкулезом. Она снова повторила слова о "скриннинг-анкете", которая лучше флюорографии, и сообщила о том, что многих больных туберкулезом перестанут держать в больницах.

"Международный опыт показал, что длительная госпитализация - причина образования у пациентов устойчивых к лекарствам форм болезни. Нужно лечить пациента, а не удерживать в здании. Поэтому делаем изменения на первичке, чтобы пациенты, которые не несут угрозу инфицирования для окружающих, проходили лечение амбулаторно", - написала и.о. министра в Facebook.

"Декоммунизация в медицине"

В комментариях к "туберкулезному" посту Ульяны Супрун в большинстве своем - настоящая вакханалия негатива в отношении министра. Супрун вменяют претензии от некомпетентности до "геноцида украинцев".

Найти тех, кто выразил солидарность идее отмены флюорографии, оказалось делом непростым.

"Наконец мечты становятся реальностью, потому что к Ульяны Супрун, у нас были свои в доску, но министры-популисты, которые больше всего любили американских президентов нарисованных на долларовых купюрах, особенно на 100 долларовых.

Они думали о другом, а не о своем украинском народе, его здоровье!

Ульяна Супрун, украинка из США, первый и единственный, адекватный министр здравоохранения Украины, который думает как раз наоборот, о здоровье народа Украины, а не о личном обогащении... До выборов Президента Украины еще далеко, и это мое личное мнение, но я проголосую за того кандидата в президенты, кто прогарантирует что после избрания, госпожа Ульяна останется на посту министра,

и не вижу пока других адекватных, способных сломать ту советскую концлагерно-тюремную систему охраны .... потому что, здоровьем там и не пахло", - пишет пользователь Владимир Кулак.

"Однозначно флюорография обнаруживает и не развитые формы туберкулеза. Но на практике около 75% всех случаев все равно выявляются при обращении в больницу. Поэтому содержать такую ​​дорогостоящую службу, типа профилактическую, экономически нецелесообразно. Буржуины это давно вычислили, ну а мы пока думаем, что умнее их", - пишет Виктор Билоног.

Но абсолютное большинство комментаторов возмущены призывом заменить медуслугу на "соцопрос".

"Вы занимаетесь сейчас разрушением многолетних (стоящих) наработок. Кстати в СССР, в 80 годы уровень заболеваемости был как в развитых странах, а эпидемия началась как раз в период развала медицины. А хвататься за переделку всего и сразу, семейная медицина, стационарная помощь, специализированная - не создав базу в виде страховой медицины преступно. Вы в курсе, что порядка 10% пациентов не переносят стандартные схемы, это при обычном процессе, а при устойчивом - все 50%? А неосторожные заявления Ваши , как высшего представителя медицины, непозволительны", - пишет фтизиатр с 20-летним стажем Валерия Косовцева в комментариях к посту Супрун.

"Я бы назвал это - "декоммунизация в медицине". И грудь женщинам не стоит проверять - анкета надежнее", - пишет экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко.

Журналист Андрей Манчук напомнил, что такие идеи от Минздрава звучат в разгар эпидемии туберкулеза.

"Я только напомню, что в стране эпидемия туберкулеза, которая вышла из-под контроля в результате кризиса и войны. ... Селфи с мольфаром хватит для определения диагноза, я считаю".

Бизнесмен Александр Меламуд сравнивает инициативы Минздрава с раннесоветскими практиками идеологического шельмования "ипериалистических" наук.

"В толковых словарях 30 х-40х годов прошлого столетия , изданных в СССР, генетику называли лженаукой , а чуть позже кибернетику- продажной девкой империализма.

Флюорография- лженаука, скорая помощь- продажная девка коммунизма.

Да здравствует майдан!"

Киевский врач Валерий Зукин приводит ссылку на документ Всемирной организации здравоохранения и говорит, что в нем флюорография названа одним из основных методов диагностики туберкулеза:

"В этом документе ВОЗ как раз наоборот флюорография (Chest X-Ray) считается наиболее чувствительным методом скрининга. Или я чего-то не понимаю?".

"Вы правильно понимаете. А флюография в послеродовом периоде, кроме туберкулеза, выявляла заболевания крови, например, лимфогранулрматоз, - лимфоузел в средостении, что помогло поставить правильный диагноз и спасти молодую женщину. Вовремя начатое лечение спасло ей жизнь", - отвечает в комментариях врач Вероника Квашенко.

"Врачи, пациенты, не молчите сейчас! Потому что скоро будем и онкологию выявлять через заполнение анкеты", - призывает Юрий Андреев, медицинский общественный активист.

Других комментаторов удивил вопрос - каким образом, например, бездомные, которые в главной группе риска, смогут обзавестись семейным врачом, чтобы выявить у себя туберкулез "по анкете".

"А вот интересно, как необеспеченные и уязвимые группы обзаведутся семейными врачами?", - интересуется Нино Гриценко из Киева.

Отметим, что на данный момент в украинских городах регулярно ездят мобильные группы врачей, которые делают флюорографию всем желающим.

Ситуация с туберкулезом в Украине

Летом 2017 года американское издание Politico назвало Украину "туберкулезной бомбой", заложенной под Европу. Самый высокий процент заболеваемости туберкулезом приходится на Одессу - 110 случаев на 100 тысяч человек.

Сейчас Украина - на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом (из расчета количества больных 100 000 человек). На первом - Россия.

В 2016 году 29 000 украинцев заболели туберкулезом, среди них - более 800 детей.

Среди причин высокой заболеваемости туберкулезом в Украине называют следующие:

распространенность ВИЧ-инфекции

передача возбудителей в пенитенциарных учреждениях и туберкулезных диспансерах

несвоевременная диагностика

избегание лечения

распространенность штаммов с множественной устойчивостью к антибиотикам.

Отметим, что большая часть этих причин обусловлена социально-экономическими факторами - проще говоря, бедностью. Неудивительно, что эпидемия этого заболевания у нас была официально объявлена в 1995-м году - в разгар рыночных реформ - и длится до сих пор.