В Хмельницкой области во время ликвидации пожара пожарные спасли мужчину и обнаружили бездыханное тело женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Хмельницкой области.

Так, сообщение о пожаре в жилом доме на ул.Речной в городе Городок поступил в службу спасения 24 марта в 4:49.

"На место вызова были направлены спасатели 39-й государственной пожарно-спасательной части. При осуществлении разведки и тушении пожара пожарные спасли 31-летнего мужчину и передали его работникам медицины катастроф", - сказано в сообщении.

Также при пожаре было обнаружено бездыханное тело 50-летней женщины.

Пожар площадью 20 кв. м работники ГосЧС локализовали в 4:55 и ликвидировали в 4:58.

Фото: km.dsns.gov.ua

Причина пожара устанавливается.

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