Президент Украины Петр Порошенко заявил, что окончательная редакция законопроекта о национальной безопасности Украины будет содержать норму о парламентском контроле за деятельностью Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Окончательная редакция нового закона о национальной безопасности будет предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью Службы. По моему мнению, так же как и по мнению наших партнеров – членов стран НАТО, это важно, чтобы в полной мере обеспечить соответствие закона, который я недавно передал в Верховную Раду, стандартам НАТО, - заявил Порошенко в ходе мероприятий по случаю дня Службы безопасности Украины в субботу в Киевской области.

Он напомнил, что членство в НАТО является стратегической целью Украины.

Как сообщала "Страна", СБУ передала командование АТО военным.

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