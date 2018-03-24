В Бориспольском районе Киевской области на трассе Киев - Харьков временно перекрывали автомобильное движение из-за обнаруженного предмета в пакете, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдел коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович.

Сообщение о минировании трассы Киев - Харьков близ Борисполя поступило правоохранителям 10:00 в субботу.

Движение транспорта на этом участке дороги было приостановлено.

"Обнаруженный на трассе предмет в пакете взрывотехники отправили на экспертизу". Движение восстановлено", - сказал Жукович.

Какой именно предмет находился в пакете пока не известно.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине протестующие собираются перекрыть трассы в девяти областях, а также о том, что в Днепре провалившийся асфальт снова остановил движение транспорта.