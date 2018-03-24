Движение по трассе Киев - Борисполь перекрыли из-за подозрительного предмета в пакете
В Бориспольском районе Киевской области на трассе Киев - Харьков временно перекрывали автомобильное движение из-за обнаруженного предмета в пакете, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник отдел коммуникации ГУНП в Киевской области Николай Жукович.
Сообщение о минировании трассы Киев - Харьков близ Борисполя поступило правоохранителям 10:00 в субботу.
Движение транспорта на этом участке дороги было приостановлено.
"Обнаруженный на трассе предмет в пакете взрывотехники отправили на экспертизу". Движение восстановлено", - сказал Жукович.
Какой именно предмет находился в пакете пока не известно.
Ранее "Страна" сообщала, что в Украине протестующие собираются перекрыть трассы в девяти областях, а также о том, что в Днепре провалившийся асфальт снова остановил движение транспорта.