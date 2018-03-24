В Львовской области полиция задержала 44-летнего жителя Стрыйского района по подозрению в двойном убийстве.

Накануне в одном из сел района нашли тела двух юношей с ножевыми ранениями. Полиция установила, что покойным 22-летний молодой человек приехал в гости к своему деду и бабушке вместе с 18-летним знакомым, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

В ходе следствия полицейские выяснили, что к убийству причастен отец 22-летнего юноши. Его задержали.

Что именно послужило мотивом убийства сразу двух молодых людей, в полиции пока не информируют.

Злоумышленник задержан по ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и скоро суд изберет ему меру пресечения.

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