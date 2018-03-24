Главная государственная лаборатория высокотемпературной газовой динамики Академии наук Китая приступила к разработке новой гиперзвуковой аэродинамической трубы, в которой будут проводиться испытания моделей перспективных летательных аппаратов.

Как отмечает Science Alert, это будет установка с самой высокой скоростью газового потока в мире.

Подавляющее большинство аэродинамических труб в мире позволяют проводить исследования на скорости потока до трех чисел Маха (около 3,7 тысячи километров в час). Существуют и установки, позволяющие кратковременно создавать воздушный поток со скоростью течения до семи чисел Маха (гиперзвуковой считается скорость более пяти чисел Маха).

Новая китайская гиперзвуковая аэродинамическая труба сможет кратковременно создавать поток газа со скоростью течения до 25 чисел Маха. Длина трубы по проекту составит 265 метров. За создание гиперзвукового воздушного потока в ней будут отвечать специальные детонационные камеры.

Предполагается, что в детонационных камерах будет создаваться смесь кислорода, водорода и азота, которая затем будет поджигаться и взрываться. За счет взрыва и будет создаваться высокоскоростной газовый поток. Как ожидается, новая гиперзвуковая установка заработает в 2020 году.

Аэродинамические трубы позволяют оценить поведение той или иной компоновки разрабатываемого летательного аппарата или отдельных его элементов в воздушном потоке. Благодаря такой установке исследователи, в частности, могут оценить аэродинамический шум, сопротивление, обтекание, прилипание воздушного потока и образование турбулентных потоков.

С 2012 года в Китае уже работает гиперзвуковая аэродинамическая труба JF12, способная создавать воздушный поток со скоростью течения до девяти чисел Маха. Она позволяет имитировать полет на этой скорости на высоте до 40 тысяч метров. Максимальные параметры "продувки" моделей могут поддерживаться на протяжении ста миллисекунд.

Эта аэродинамическая установка работает по принципу накачки высокого давления в специальные прочные объемы, которые затем разряжаются через сеть труб малого сечения. По аналогичному принципу работают и другие гиперзвуковые установки в мире. В JF12 проводятся испытания модели гиперзвукового беспилотного планера DF-ZF.

В Китае также ведется строительство гиперзвуковой аэродинамической трубы FD21. Она обеспечит испытания моделей на скоростях воздушного потока до 15 чисел Маха с имитацией высоты полета более 40 тысяч метров. Продолжительность создания условий в этой аэродинамической трубе будет несколько выше, чем в JF12.

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