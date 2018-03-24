Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин проиграл спор журналисту Юрию Дудю и сбрил усы. Фото без усов он опубликовал в своем Instagram.

Так, по условию его спора с журналистом Юрием Дудем, он должен был это сделать, если наберет на выборах меньше 15% голосов.

"Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит надо его сдерживать", - написал он.

Фото: instagram.com/grudinin2018

Ранее Грудинин сказал, что выполнит условие спора с Дудем и сбреет усы в том случае, если журналист на камеру скажет, что считает прошедшие выборы честными.

"Страна" писала, о чем говорят миру и Украине результаты выборов в России.

Как сообщала "Страна", Песков вспомнил, как он проиграл пари дочери и сбрил усы. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что он легко расстался на некоторое время с растительностью на лице.